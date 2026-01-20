MENÜ
Mit vier Toren war Tom Anger (am Ball) hinter Ondrej Lacina (8) zweitbester Zwönitzer Werfer.
Mit vier Toren war Tom Anger (am Ball) hinter Ondrej Lacina (8) zweitbester Zwönitzer Werfer.
Stollberg
Handball-Oberliga: Heimvorteil nutzt Erzgebirgern wenig
Von Andreas Bauer
Wie Aue II ist auch der Zwönitzer HSV am 12. Spieltag in eigener Halle sieglos geblieben. Während das Juniorteam des EHV zumindest einen Punkt holte, war in Zwönitz Frustration spürbar.

Obwohl der auf Platz 2 liegende EHV Aue II gegen den HVO Cunewalde (8.) die deutlich besseren Karten zu haben schien, wurde das gastgebende Juniorteam in der Oberliga Sachsen seiner Favoritenrolle nicht gerecht. Kein einziges Mal gingen die Hausherren gegen die Gäste aus dem Lausitzer Bergland in Führung, stattdessen lagen sie zur Pause (10:14)...
