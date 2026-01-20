Handball-Oberliga: Heimvorteil nutzt Erzgebirgern wenig

Wie Aue II ist auch der Zwönitzer HSV am 12. Spieltag in eigener Halle sieglos geblieben. Während das Juniorteam des EHV zumindest einen Punkt holte, war in Zwönitz Frustration spürbar.

Obwohl der auf Platz 2 liegende EHV Aue II gegen den HVO Cunewalde (8.) die deutlich besseren Karten zu haben schien, wurde das gastgebende Juniorteam in der Oberliga Sachsen seiner Favoritenrolle nicht gerecht. Kein einziges Mal gingen die Hausherren gegen die Gäste aus dem Lausitzer Bergland in Führung, stattdessen lagen sie zur Pause (10:14)... Obwohl der auf Platz 2 liegende EHV Aue II gegen den HVO Cunewalde (8.) die deutlich besseren Karten zu haben schien, wurde das gastgebende Juniorteam in der Oberliga Sachsen seiner Favoritenrolle nicht gerecht. Kein einziges Mal gingen die Hausherren gegen die Gäste aus dem Lausitzer Bergland in Führung, stattdessen lagen sie zur Pause (10:14)...