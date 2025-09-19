Handball-Oberliga: Marienbergerinnen bitten zum Spitzenspiel

Marienberg
Wie die gastgebenden HSV-Damen hat auch der HC Rödertal II 6:0 Punkte auf dem Konto. Ein Aspekt unterscheidet jedoch die beiden Top-Teams.
Schon nach drei Spieltagen von einem Spitzenspiel zu sprechen, erscheint häufig vermessen. In der Handball-Oberliga Sachsen der Frauen kommt es diesen Samstag aber tatsächlich zu einem Top-Duell, wenn die Damen des HSV 1956 Marienberg ab 17 Uhr den HC Rödertal II empfangen. Schließlich haben die Gäste aus Großröhrsdorf auf ihrer Homepage...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.