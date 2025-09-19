Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die HSV-Damen schwören sich auf den nächsten Top-Gegner ein.
Die HSV-Damen schwören sich auf den nächsten Top-Gegner ein. Bild: Andreas Bauer
Die HSV-Damen schwören sich auf den nächsten Top-Gegner ein.
Die HSV-Damen schwören sich auf den nächsten Top-Gegner ein. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Handball-Oberliga: Marienbergerinnen bitten zum Spitzenspiel
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie die gastgebenden HSV-Damen hat auch der HC Rödertal II 6:0 Punkte auf dem Konto. Ein Aspekt unterscheidet jedoch die beiden Top-Teams.

Schon nach drei Spieltagen von einem Spitzenspiel zu sprechen, erscheint häufig vermessen. In der Handball-Oberliga Sachsen der Frauen kommt es diesen Samstag aber tatsächlich zu einem Top-Duell, wenn die Damen des HSV 1956 Marienberg ab 17 Uhr den HC Rödertal II empfangen. Schließlich haben die Gäste aus Großröhrsdorf auf ihrer Homepage...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
01.09.2025
3 min.
Trotz holpriger Vorbereitung: Marienberger Oberliga-Handballerinnen sofort auf Erfolgskurs
Trotz mancher gegnerischer Trikot-Tests war Kreisläuferin Leona Wagner mit sechs Toren die erfolgreichste HSV-Werferin.
Geplante Testspiele fielen kurzfristig ins Wasser. Das war den HSV-Damen zum Saisonauftakt bei der HSG Neudorf/Döbeln aber überhaupt nicht anzumerken.
Andreas Bauer
13:04 Uhr
3 min.
Tschechische Bahn verteidigt neues Bistrowagen-Konzept
In der ersten Klasse werden Speisen und Getränke auch am Sitzplatz serviert. (Archivbild)
Der alte "Knödelexpress" zwischen Tschechien und Deutschland lebt in einer modernen Inkarnation fort. Doch wer noch einmal das Original mit roten Sesseln und Kugellampen sehen will, muss sich beeilen.
13:08 Uhr
6 min.
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt: Kaum enden wollender Jubel
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.
Christian Schmidt
05.09.2025
1 min.
Marienbergs Handballerinnen erwartet zum Heimauftakt eine harte Nuss
Am Sonntag peilen die HSV-Damen einen Heimsieg gegen Weißenborn an.
Wie die HSV-Damen peilt auch das Team aus Weißenborn in der Oberliga Sachsen einen Podestplatz an. Am Sonntag scheint somit Spannung garantiert.
Andreas Bauer
Mehr Artikel