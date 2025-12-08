Handball-Oberliga: Marienbergs Gegner dreht in erneutem Tore-Spektakel den Spieß um

Marienberg
Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hatten die HSV-Damen gegen Bischofswerda einen 52:38-Heimsieg gefeiert. Im gleichen Duell fielen auch diesmal viele Treffer – allerdings mit anderem Ausgang.
Als 90-Tore-Spektakel war das letztjährige Heimspiel gegen den VfB Bischofswerda in die Vereinsgeschichte des HSV 1956 Marienberg eingegangen. Mit 52:38 fegten die erzgebirgischen Oberliga-Handballerinnen ihren Gegner damals aus der Halle und versetzten die Fans mit ihrem Tempo und ihrer Dynamik in Verzückung. Fast auf den Tag genau ein Jahr...
