Gut angefangen, doch am Ende ging es für die Zwönitzer Handballer in Leipzig bergab.
Gut angefangen, doch am Ende ging es für die Zwönitzer Handballer in Leipzig bergab. Bild: Symbolbild/Dziurek - stock.adobe.com
Stollberg
Handball-Oberliga: Warum es beim Zwönitzer HSV im Getriebe noch knirscht
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In ihrem ersten Punktspiel nach dem Wiederaufstieg haben die Erzgebirger bei der SG LVB Leipzig eine 26:38-Abfuhr kassiert. Woran das lag und wie das Ergebnis einzuordnen ist, weiß der Sportliche Leiter.

Dass die Handball-Oberliga einem Haifischbecken gleichkommt, haben die Verantwortlichen des Zwönitzer HSV schon vor Saisonstart gewusst. Gleich am 1. Spieltag bekamen die Erzgebirger das nun zu spüren. Beim Vorjahresvierten, der Mannschaft der Leipziger Verkehrsbetriebe, geriet der Aufsteiger am Samstag mit 26:38 unter die Räder.
