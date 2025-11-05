Handball-Teams aus dem Erzgebirge auswärts erfolgreich

Mit Siegen kehrten die Frauen- und die Männermannschaft des Zwönitzer HSV nach Spielen in Markranstädt und Görlitz zurück nach Hause. Doch die Duelle nahmen unterschiedliche Verläufe.

Sowohl die Verbandsligafrauen als auch die Oberligamänner des Zwönitzer HSV 1928 haben am Wochenende wichtige Zähler von ihren Dienstreisen mit nach Hause nehmen können. Während die Damen bei Oberligaabsteiger SC Markranstädt einen knappen, jedoch verdienten 22:23 (10:13)-Sieg einfuhren, gelang den Herren beim SV Koweg Görlitz ein in der... Sowohl die Verbandsligafrauen als auch die Oberligamänner des Zwönitzer HSV 1928 haben am Wochenende wichtige Zähler von ihren Dienstreisen mit nach Hause nehmen können. Während die Damen bei Oberligaabsteiger SC Markranstädt einen knappen, jedoch verdienten 22:23 (10:13)-Sieg einfuhren, gelang den Herren beim SV Koweg Görlitz ein in der...