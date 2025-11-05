Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wie hier im Spiel gegen ZHC Grubenlampe (im Bild ganz rechts der Zwönitzer Miroslav Jahn) gewannen die Zwönitzer Handballer auch das Spiel gegen Koweg Görlitz. Damit rangieren sie auf Platz 5 der Tabelle.
Wie hier im Spiel gegen ZHC Grubenlampe (im Bild ganz rechts der Zwönitzer Miroslav Jahn) gewannen die Zwönitzer Handballer auch das Spiel gegen Koweg Görlitz. Damit rangieren sie auf Platz 5 der Tabelle. Bild: Heiko Neubert/Archiv
Stollberg
Handball-Teams aus dem Erzgebirge auswärts erfolgreich
Von Ralf Beckmann
Mit Siegen kehrten die Frauen- und die Männermannschaft des Zwönitzer HSV nach Spielen in Markranstädt und Görlitz zurück nach Hause. Doch die Duelle nahmen unterschiedliche Verläufe.

Sowohl die Verbandsligafrauen als auch die Oberligamänner des Zwönitzer HSV 1928 haben am Wochenende wichtige Zähler von ihren Dienstreisen mit nach Hause nehmen können. Während die Damen bei Oberligaabsteiger SC Markranstädt einen knappen, jedoch verdienten 22:23 (10:13)-Sieg einfuhren, gelang den Herren beim SV Koweg Görlitz ein in der...
