Handballer aus dem Erzgebirge biegen auf Zielgerade – so sieht sich der EHV Aue gerüstet

Aue
Zum Saisonauftakt in Liga 3 gastiert kommenden Sonnabend der Oranienburger HC in der Lößnitzer Erzgebirgshalle. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen. Und zur Feuertaufe für eine Trainerikone.
Mit großen Schritten naht der Saisonstart. In den vergangenen sechs Wochen hat Uwe Jungandreas für frischen Wind beim EHV Aue gesorgt. Der 63-Jährige, der im Osten Deutschlands als Trainerikone gilt, hat das Ruder beim Handball-Drittligisten übernommen und dem Team seinen Stempel aufgedrückt. Wie sich das im Spielbetrieb auswirkt, zeigt sich...
