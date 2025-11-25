Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Zwönitzer Handballerinnen, hier ein Bild mit Christin Viehweger am Ball aus einer früheren Begegnung, drehten das Spiel in Limbach-Oberfrohna und gewannen ein spannendes Duell. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Die Zwönitzer Handballerinnen, hier ein Bild mit Christin Viehweger am Ball aus einer früheren Begegnung, drehten das Spiel in Limbach-Oberfrohna und gewannen ein spannendes Duell. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Stollberg
Handballerinen aus dem Erzgebirge drehen Match und gewinnen gegen den Tabellenführer
Von Ralf Beckmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zwönitzerinnen fügen dem Team aus Limbach-Oberfrohna die erste Saisonniederlage zu. Die Männer müssen stark ersatzgeschwächt antreten.

Die beiden auf Landesebene startenden Handballteams des Zwönitzer HSV haben bei ihren Ausflügen zum jeweils bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführer ihrer Staffeln, den BSV Limbach-Oberfrohna, zumindest einen Überraschungscoup gelandet. Die Frauen schafften es, dem Spitzenreiter die erste Saisonniederlage zuzufügen und gewannen mit 24:27...
