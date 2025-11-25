Handballerinen aus dem Erzgebirge drehen Match und gewinnen gegen den Tabellenführer

Die Zwönitzerinnen fügen dem Team aus Limbach-Oberfrohna die erste Saisonniederlage zu. Die Männer müssen stark ersatzgeschwächt antreten.

Die beiden auf Landesebene startenden Handballteams des Zwönitzer HSV haben bei ihren Ausflügen zum jeweils bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführer ihrer Staffeln, den BSV Limbach-Oberfrohna, zumindest einen Überraschungscoup gelandet. Die Frauen schafften es, dem Spitzenreiter die erste Saisonniederlage zuzufügen und gewannen mit 24:27...