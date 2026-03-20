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Andreas Neubert (links) und Sven Mahl haben das Training in Zwönitz geleitet.
Andreas Neubert (links) und Sven Mahl haben das Training in Zwönitz geleitet. Foto: Ramona Schwabe
Andreas Neubert (links) und Sven Mahl haben das Training in Zwönitz geleitet.
Andreas Neubert (links) und Sven Mahl haben das Training in Zwönitz geleitet. Foto: Ramona Schwabe
Stollberg
Hapkido im Erzgebirge: Mehr als Kampfkunst
Von Ramona Schwabe
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Schon jetzt hat Andreas Neubert den höchsten Meistergrad, der in Sachsen vergeben ist. Doch der Trainer des Zwönitzer HSV hat höhere Ziele. Dazu will er andere für diese koreanische Tradition begeistern.

Harmonie von Körper, Geist und Lebensenergie: Hapkido ist mehr als eine koreanische Kampfkunst. Andreas Neubert widmet sich dieser Leidenschaft, ist beim Zwönitzer HSV Trainer und zugleich Träger des 3. DAN – der höchste Meistergrad, der aktuell in Sachsen vergeben ist. Der 41-jährige ruht sich nicht etwa auf dem Erreichten aus, er hat das...
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