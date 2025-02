Heimspieltag im Dreierpack: Auer Denksportler zwischen Sieg und Schachmatt

Die Schachspieler des ESV Nickelhütte haben eine Dreifach-Runde in der 2. Bundesliga Ost ausgerichtet. Das kostete Zeit und Nerven. Und ein Akteur der Gastgeber haderte mit sich.

Die Köpfe der Schachspieler des ESV Nickelhütte Aue haben am Wochenende mächtig geraucht. Drei Spiele an drei Tagen, dazu waren sie Gastgeber für diese Runde in der 2. Bundesliga Ost. Und mit einem Fehlstart ging es auch noch los: Gegen die Schachakademie Zugzwang aus München, dem Bundesligaabsteiger und Favoriten, unterlag Aue mit 2,5:5,5....