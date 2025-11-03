Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit acht Toren war Kreisläuferin Leona Wagner in Zwickau die erfolgreichste HSV-Werferin.
Mit acht Toren war Kreisläuferin Leona Wagner in Zwickau die erfolgreichste HSV-Werferin.
Marienberg
Herber Dämpfer für Marienbergs Handballerinnen
Von Andreas Bauer
Eigentlich wollten die HSV-Damen mit einem Auswärtssieg ihren 2. Platz in der Oberliga Sachsen untermauern. Bei der Zwickauer Bundesliga-Reserve kam aber alles ganz anders als geplant.

Das Ziel, Spitzenreiter HC Rödertal II dicht auf den Fersen zu bleiben, haben die Handballerinnen des HSV 1956 Marienberg zumindest vorerst aus den Augen verloren. Statt auf Platz 2 finden sie sich aktuell auf dem 4. Rang der Oberliga Sachsen wieder, da das Team aus dem Erzgebirge beim BSV Sachsen Zwickau II (6.) eine überraschende...
