Stürmer Nicolas Förster, hier am Ball im Spiel gegen Fortschritt Lichtenstein, soll am Sonntag gegen Oelsnitz wieder treffen.
Stürmer Nicolas Förster, hier am Ball im Spiel gegen Fortschritt Lichtenstein, soll am Sonntag gegen Oelsnitz wieder treffen. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Stollberg
Hiobsbotschaft vor dem Fußball-Derby gegen Stollberg: Oelsnitzer FC verliert drei Punkte
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die beiden Städte sind nur wenige Kilometer entfernt, am Sonntag kommt es in der Landesklasse zum Duell der beiden Teams. Beide haben ein Ziel.

Beim Blick auf die Tabelle werden sicher viele Oelsnitzer Fans einen Schrecken bekommen haben: Lag ihr Verein noch am Sonntagabend mit acht Punkten auf Platz 13 der Tabelle und damit punktgleich zu Eiche Reichenbrand auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, sah die Tabelle wenig später schon ganz anders aus. Weil der Oelsnitzer FC zu wenige...
Mehr Artikel