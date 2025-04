Hobby-Fahrer lässt Venusberger Radsportverein auf dem Sachsenring jubeln

Beim Westsachsenklassiker auf der Grand-Prix-Strecke war auch der RSV 54 in mehreren Klassen vertreten. Den größten Jubel verursachte gleich der erste Wettbewerb.

Traditionell ist der Sachsenring am Ostersonnabend in fester Hand der Radsportprominenz. Auch in diesem Jahr wurde auf der Grand-Prix-Strecke der Westsachsenklassiker ausgetragen, bei dessen 84. Auflage in verschiedenen Rennklassen insgesamt knapp 300 Teilnehmer an den Start gingen. Mit dabei war auch Vertreter des RSV 54 Venusberg. Darunter Toni...