Hochklassiges Team testet Zweitliga-Kegler aus dem Erzgebirge

Die Vorbereitung auf die neue Saison geht für die Stollberger Sportkegler weiter. Sie treten am Wochenende gehen einen Zweitligisten an. Für die Jugendkegler hat dagegen die Saison begonnen.

Die Sportkegler des SKV 9Pins Stollberg bereiten sich intensiv auf die in drei Wochen beginnende Saison in der 2. Bundesliga vor. Am Samstag ab 11 Uhr testen die Erzgebirger auf ihren eigenen Bahnen gegen den SV Wernburg, Zweitligist aus der Staffel Mitte. Die Thüringer belegten in der abgelaufenen Saison den 5. Platz und sind ein willkommener...