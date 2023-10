Im Doppelpack auf Jagd nach Bestzeiten

Wenn der Vater mit den Söhnen auf Tour geht, wird das im Fall von Familie Mehlhorn zumeist sehr anstrengend. Fast jedes Winterwochenende ist das Trio mit Schneeberger Wurzeln in den Alpen auf der Piste. Lohn und Ziel: ein Platz in der alpinen Nachwuchsspitze. Dafür nehmen die Brüder viele Entbehrungen in Kauf.

In Carlsfeld haben Ansgar (14) und Arvid Mehlhorn (11) das Skifahren gelernt, am Hirschkopf so manchen Sieg gefeiert. Inzwischen sind die Brüder längst gletschertauglich. Mehr noch: Der Jüngere war im vergangenen Winter in der Altersklasse U 12 der Gesamtsieger des Skitty-Cups. Der Ältere gewann als Sachsenmeister in der U 14 den... In Carlsfeld haben Ansgar (14) und Arvid Mehlhorn (11) das Skifahren gelernt, am Hirschkopf so manchen Sieg gefeiert. Inzwischen sind die Brüder längst gletschertauglich. Mehr noch: Der Jüngere war im vergangenen Winter in der Altersklasse U 12 der Gesamtsieger des Skitty-Cups. Der Ältere gewann als Sachsenmeister in der U 14 den...