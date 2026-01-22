MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Schneeberger Handballerinnen um Denise Meyer (r.) haben eine schwere Aufgabe zu lösen.
Die Schneeberger Handballerinnen um Denise Meyer (r.) haben eine schwere Aufgabe zu lösen. Bild: Ramona Schwabe
Der SV Auerhammer geht als Titelverteidiger ins Finale im Kampf um den Erzgebirgshallencup.
Der SV Auerhammer geht als Titelverteidiger ins Finale im Kampf um den Erzgebirgshallencup. Bild: Frank Grunert
Sie waren die Besten beim 25. Neujahrs-Bowling von „Freie Presse“ in Schwarzenberg. Nun geht es in die nächste Runde.
Sie waren die Besten beim 25. Neujahrs-Bowling von „Freie Presse“ in Schwarzenberg. Nun geht es in die nächste Runde. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Die Schneeberger Handballerinnen um Denise Meyer (r.) haben eine schwere Aufgabe zu lösen.
Die Schneeberger Handballerinnen um Denise Meyer (r.) haben eine schwere Aufgabe zu lösen. Bild: Ramona Schwabe
Der SV Auerhammer geht als Titelverteidiger ins Finale im Kampf um den Erzgebirgshallencup.
Der SV Auerhammer geht als Titelverteidiger ins Finale im Kampf um den Erzgebirgshallencup. Bild: Frank Grunert
Sie waren die Besten beim 25. Neujahrs-Bowling von „Freie Presse“ in Schwarzenberg. Nun geht es in die nächste Runde.
Sie waren die Besten beim 25. Neujahrs-Bowling von „Freie Presse“ in Schwarzenberg. Nun geht es in die nächste Runde. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Aue
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende im Erzgebirge
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer wird Hallenkönig? Das klärt sich in Annaberg, wo die Fußballer den Erzgebirgscup zu Ende bringen. Die Besten sucht auch „Freie Presse“ beim Neujahrsbowling in Neuwelt. Spitze und Keller treffen sich in Schneeberg.

Ballsportarten dominieren das Sportwochenende im Erzgebirge. Ein wichtiger Titel wird in Annaberg unter den Fußballern vergeben. Das 26. Mal kürt „Freie Presse“ zwei Sieger. Davor geht es für alle auf der Bowlingbahn in die Vollen. Auf mentale Unterstützung von den Rängen hoffen die Handballerinnen aus Schneeberg. Denn sie sind beim...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
23.12.2025
12 min.
Wann und wo im Erzgebirge zu Weihnachten die Gottesdienste stattfinden: Die Termine im Überblick
Die Kirchen sind zum Weihnachtsfest im Erzgebirge besonders festlich geschmückt.
Für viele ist der Kirchenbesuch fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über Gottesdienste und Christmetten im Erzgebirge an den Weihnachtsfeiertagen.
unserer Redaktion
08.01.2026
4 min.
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende im Erzgebirge
Vom Tag bis in die Nacht hinein wird sich das Skitouren-Everesting am Fichtelberg erstrecken.
Am Fichtelberg geschieht fast Unglaubliches: 8848 Höhenmeter sind das Ziel beim Skitouren-Everesting. Wer es wärmer mag, darf sich auf hochkarätigen Hallenfußball freuen. Inklusive einer großen Geste.
Anna Neef
Mehr Artikel