Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende im Erzgebirge

Wer wird Hallenkönig? Das klärt sich in Annaberg, wo die Fußballer den Erzgebirgscup zu Ende bringen. Die Besten sucht auch „Freie Presse“ beim Neujahrsbowling in Neuwelt. Spitze und Keller treffen sich in Schneeberg.

Ballsportarten dominieren das Sportwochenende im Erzgebirge. Ein wichtiger Titel wird in Annaberg unter den Fußballern vergeben. Das 26. Mal kürt „Freie Presse“ zwei Sieger. Davor geht es für alle auf der Bowlingbahn in die Vollen. Auf mentale Unterstützung von den Rängen hoffen die Handballerinnen aus Schneeberg. Denn sie sind beim... Ballsportarten dominieren das Sportwochenende im Erzgebirge. Ein wichtiger Titel wird in Annaberg unter den Fußballern vergeben. Das 26. Mal kürt „Freie Presse“ zwei Sieger. Davor geht es für alle auf der Bowlingbahn in die Vollen. Auf mentale Unterstützung von den Rängen hoffen die Handballerinnen aus Schneeberg. Denn sie sind beim...