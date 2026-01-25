MENÜ
Der SV Auerhammer hat mit Keeper Sven Gudermann erneut den Erzgebirgs-Hallencup gewonnen.
Der SV Auerhammer hat mit Keeper Sven Gudermann erneut den Erzgebirgs-Hallencup gewonnen. Bild: Thomas Fritzsch
Der Dittmannsdorfer Marco Richter (am Ball) traf mit dem SV Tirol gleich zweimal auf Toni Garschler (links), Marius Ehmig und die anderen SVA-Kicker.
Der Dittmannsdorfer Marco Richter (am Ball) traf mit dem SV Tirol gleich zweimal auf Toni Garschler (links), Marius Ehmig und die anderen SVA-Kicker. Bild: Thomas Fritzsch
Der SV Olbernhau hatte die größte Fanschar im Rücken und bedankte sich am Ende für die lautstarke Unterstützung.
Der SV Olbernhau hatte die größte Fanschar im Rücken und bedankte sich am Ende für die lautstarke Unterstützung. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Erzgebirgs-Hallencup: Torhüter des Siegers wiederholt Heldentat aus dem Vorjahr
Von Andreas Bauer
Mehr als 400 Zuschauer haben die Fußballer bei der Endrunde in der Annaberger Silberlandhalle angefeuert. Am Ende jubelte wieder der Titelverteidiger, dessen Keeper erneut zum Neunmeter-Killer wurde.

Spektakuläre Szenen hatte das Finale nicht zu bieten, dafür umso mehr Spannung. Weil es zwischen den Fußballern des SV Auerhammer und des SV Tirol Dittmannsdorf nach regulärer Spielzeit 0:0 stand, wurde der Siegerpokal des Erzgebirgs-Hallencups wie im Vorjahr im Neunmeterschießen vergeben. „Da habe ich gegen Zschorlau zwei Schüsse...
