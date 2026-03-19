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Jordy Meusel und die Stollberger Fußballer sind am Sonntag auswärts in Meerane gefordert.
Jordy Meusel und die Stollberger Fußballer sind am Sonntag auswärts in Meerane gefordert. Foto: Ramona Schwabe
Jordy Meusel und die Stollberger Fußballer sind am Sonntag auswärts in Meerane gefordert.
Jordy Meusel und die Stollberger Fußballer sind am Sonntag auswärts in Meerane gefordert. Foto: Ramona Schwabe
Annaberg
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende im Erzgebirge
Von Andreas Bauer
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Auf den Fußballplätzen geht es wieder rund, da auch auf Kreisebene die Rückrunde beginnt. Highlights gibt es zudem am Netz, doch selbst der Wintersport ist noch nicht ganz abgeschlossen.

So langsam setzt sich die Sonne durch. Ein Grund mehr, sich wieder mal ein Fußballspiel anzuschauen. Aber auch die Skier sind noch nicht ganz weggepackt.
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