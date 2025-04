Jeder geschwommene Kilometer zählt in Annaberg-Buchholz

Wer sich sportlich betätigen und etwas Gutes tun will, wird am Samstag in Annaberg-Buchholz fündig. Das Ziel ab 10 Uhr: so viele Bahnen wie möglich für den guten Zweck schwimmen.

Auch in diesem Jahr findet in Annaberg-Buchholz wieder das beliebte 12-Stunden-Schwimmen statt. Am Samstag geht es ab 10 Uhr ins Nass, organisiert von der Wasserwacht Annaberg und dem Team der Schwimmhalle Atlantis, wo das Event, das sowohl Hobby- als auch Leistungsschwimmer anspricht, stattfindet. Innerhalb von 12 Stunden besteht für jeden...