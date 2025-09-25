Jubiläum im Erzgebirge: Wo die Enduro-Stars von morgen ihre ersten Runden drehen

Das Finale des Enduro-Jugend-Cups Ost, das am Samstag in Hilmersdorf steigt, wird eine ganz besondere Veranstaltung. Schließlich feiert die Nachwuchs-Serie einen runden Geburtstag.

Als 16-Jährige hat Lea Meier ihr Motorrad schon so gut im Griff, dass sie bei der Enduro-Europameisterschaft aufs Podest fuhr und nun sogar in der Weltmeisterschaft der Juniorinnen an den Start geht. So weit hätte es die Geländefahrerin vom SHC Meltewitz womöglich nie geschafft, wäre da nicht der ADAC-Enduro-Jugend-Cup Ost gewesen. Eine...