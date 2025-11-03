Jugendkegler aus dem Erzgebirge feiern überlegenen Heimsieg

Der SV Saxonia Bernsbach hat in der Verbandsliga den KSV Freital in die Schranken gewiesen. Die SG Lößnitz/Grünhain verpasste eine Überraschung nur knapp.

Die U19-Nachwuchs-Kegler des SV Saxonia Bernsbach haben in der Verbandsliga über den KSV Freital triumphiert. Beim klaren 2255:2102-Sieg war in einem ausgeglichenen Team Max Colditz mit 583 Punkten der beste Solist. In der Tabelle verteidigten die Erzgebirger damit Rang 3. Saxonias Denise Frölich, die für den SKV Stollberg startet, führte ihre... Die U19-Nachwuchs-Kegler des SV Saxonia Bernsbach haben in der Verbandsliga über den KSV Freital triumphiert. Beim klaren 2255:2102-Sieg war in einem ausgeglichenen Team Max Colditz mit 583 Punkten der beste Solist. In der Tabelle verteidigten die Erzgebirger damit Rang 3. Saxonias Denise Frölich, die für den SKV Stollberg startet, führte ihre...