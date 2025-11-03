Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Nachwuchskegler aus Bernsbach und Lößnitz haben starke Ergebnisse erzielt. Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Die Nachwuchskegler aus Bernsbach und Lößnitz haben starke Ergebnisse erzielt. Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Aue
Jugendkegler aus dem Erzgebirge feiern überlegenen Heimsieg
Von Stefan Werth
Der SV Saxonia Bernsbach hat in der Verbandsliga den KSV Freital in die Schranken gewiesen. Die SG Lößnitz/Grünhain verpasste eine Überraschung nur knapp.

Die U19-Nachwuchs-Kegler des SV Saxonia Bernsbach haben in der Verbandsliga über den KSV Freital triumphiert. Beim klaren 2255:2102-Sieg war in einem ausgeglichenen Team Max Colditz mit 583 Punkten der beste Solist. In der Tabelle verteidigten die Erzgebirger damit Rang 3. Saxonias Denise Frölich, die für den SKV Stollberg startet, führte ihre...
