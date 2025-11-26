Junge Kegler aus dem Erzgebirge bleiben beim Tabellenführer chancenlos

Die U 19 des SV Saxonia Bernsbach verlor in der Verbandsliga bei Fortuna Leipzig. Nur die U 14 der SG Grünhain/Lößnitz durfte jubeln.

Die U19-Nachwuchskegler von Saxonia Bernsbach haben in der Verbandsliga eine Auswärtsniederlage kassiert. Beim Tabellenführer Fortuna Leipzig unterlagen die Erzgebirger mit 2033:2103. Max Colditz (548) spielte am erfolgreichsten. Auch die U19-Spielgemeinschaft von Grünhain/Lößnitz unterlag in der Bezirksliga der SG Mittleres Erzgebirge mit...