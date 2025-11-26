Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge blieben zuletzt unter ihren Möglichkeiten.
Die Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge blieben zuletzt unter ihren Möglichkeiten. Bild: Symbolbild/lassedesignen - stock.adobe.com
Die Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge blieben zuletzt unter ihren Möglichkeiten.
Die Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge blieben zuletzt unter ihren Möglichkeiten. Bild: Symbolbild/lassedesignen - stock.adobe.com
Aue
Junge Kegler aus dem Erzgebirge bleiben beim Tabellenführer chancenlos
Von Stefan Werth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die U 19 des SV Saxonia Bernsbach verlor in der Verbandsliga bei Fortuna Leipzig. Nur die U 14 der SG Grünhain/Lößnitz durfte jubeln.

Die U19-Nachwuchskegler von Saxonia Bernsbach haben in der Verbandsliga eine Auswärtsniederlage kassiert. Beim Tabellenführer Fortuna Leipzig unterlagen die Erzgebirger mit 2033:2103. Max Colditz (548) spielte am erfolgreichsten. Auch die U19-Spielgemeinschaft von Grünhain/Lößnitz unterlag in der Bezirksliga der SG Mittleres Erzgebirge mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
08:47 Uhr
1 min.
Viele Glätteunfälle in Oberlausitz und Erzgebirge
Vor allem der Osten Sachsen war am Morgen von der Glätte betroffen. (Archivbild)
Lkw bleiben liegen, Straßen werden wegen Unfällen gesperrt: In Teilen Sachsens bringt Glätte am Morgen den Verkehr ins Stocken.
08:36 Uhr
2 min.
FDP-Landeschef Meyer soll Spitzenkandidat werden vom 26.11.2025
 1 Bilder
FDP-Landeschef Christoph Meyer soll die Partei zurück ins Abgeordnetenhaus führen. (Archivbild)
Christoph Meyer will die Berliner FDP nach dem Wahl-Desaster 2023 zurück ins Landesparlament bringen. Der Politiker kennt das Abgeordnetenhaus bereits.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
03.11.2025
1 min.
Jugendkegler aus dem Erzgebirge feiern überlegenen Heimsieg
Die Nachwuchskegler aus Bernsbach und Lößnitz haben starke Ergebnisse erzielt.
Der SV Saxonia Bernsbach hat in der Verbandsliga den KSV Freital in die Schranken gewiesen. Die SG Lößnitz/Grünhain verpasste eine Überraschung nur knapp.
Stefan Werth
28.10.2025
1 min.
Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge ermitteln einen klaren Derbysieger
Die Nachwuchskegler aus Aue-Schwarzenberg haben sich am Spiegelwald ein Derby geliefert.
Gegen die SG Grünhain/Lößnitz haben die U14-Talente aus Bernsbach keinen Stich gesehen. Anders ging es für die SG in der U 19 aus.
Stefan Werth
Mehr Artikel