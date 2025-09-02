Junge Leichtathleten aus dem Erzgebirge glänzen mit Weiten und Teamgeist

Bei den regionalen Mannschaftsmeisterschaften hat die regionale Startgemeinschaft ihr Können unter Beweis gestellt. In einer Altersklasse fiel die Bilanz dabei besonders eindrucksvoll aus.

Mit einer besonderen Motivation sind die Leichtathleten der Startgemeinschaft Erzgebirge bei den Team-Regionalmeisterschaften in Frankenberg an den Start gegangen. „Für die jüngeren war es einer der letzten Wettkämpfe dieser Freiluftsaison, für die älteren war es die Generalprobe für die Landesmeisterschaften", erklärt Regionaltrainerin...