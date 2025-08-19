Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim Sportfest am Samstag in Gornsdorf geht es auch um die schnellsten Zeiten beim Sprint und beim Rundenlauf.
Beim Sportfest am Samstag in Gornsdorf geht es auch um die schnellsten Zeiten beim Sprint und beim Rundenlauf.
Stollberg
Junge Sporttalente kämpfen im Erzgebirge nicht nur um Medaillen
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gornsdorf feiert 825-jähriges Bestehen. Der Leichtathletik-Vergleich vereint Sportliches mit Historischem.

Sprint, Ballwurf, Weitsprung und Rundenlauf stehen bei der 20. Auflage des Reiner-Pohl-Sportfestes am kommenden Samstag in Gornsdorf im Mittelpunkt. Dafür wurden die Schulen des Zwönitztals und die erzgebirgischen Leichtathletik-Vereine von Lichtenstein bis Breitenbrunn eingeladen, sagt Matthias Pohl, Vorsitzender der Abteilung Leichtathletik...
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Meinung
Redakteur
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
22.08.2025
4 min.
Wochenendtipps für den Raum Stollberg: Cocktails am Stadtstrand, Teenie-Disko, Arschbomben-Contest und Feuerwehr-Fest
Wer zaubert die höchste Fontäne, den lautesten Knall – kurz: die ultimative Arschbombe? Antwort gibt’s am Freitag im Zwönitzer Freibad.
An vielen Orten in und um Stollberg wird auch an diesem Wochenende wieder gefeiert. Vor allem für Kids und Jugendliche wird eine Menge geboten.
Katrin Hofmann
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
14.08.2025
3 min.
Die Gemeinde Gornsdorf feiert 825 Jahre - Das ist los
Der Gornsdorfer Bürgermeister Michael Tägl lädt ein zu 825 Jahre Gornsdorf.
Vom Tag der Nachhaltigkeit über den Tag der Senioren bis hin zum Familienfest und dem Sportfest der Leichtathleten: In Gornsdorf ist im Rahmen der 825-Jahr-Feier einiges geplant.
Ramona Schwabe
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel