Junge Sporttalente kämpfen im Erzgebirge nicht nur um Medaillen

Gornsdorf feiert 825-jähriges Bestehen. Der Leichtathletik-Vergleich vereint Sportliches mit Historischem.

Sprint, Ballwurf, Weitsprung und Rundenlauf stehen bei der 20. Auflage des Reiner-Pohl-Sportfestes am kommenden Samstag in Gornsdorf im Mittelpunkt. Dafür wurden die Schulen des Zwönitztals und die erzgebirgischen Leichtathletik-Vereine von Lichtenstein bis Breitenbrunn eingeladen, sagt Matthias Pohl, Vorsitzender der Abteilung Leichtathletik...