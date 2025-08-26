Junge Weitspringer bei Sportfest im Erzgebirge mit starken Leistungen

Seit 100 Jahren wird in Gornsdorf Leichtathletik betrieben. Doch nicht nur dieses Jubiläum wurde beim Sportfest begangen.

Da ist einiges zum Feiern zusammengekommen am Wochenende auf dem Gornsdorfer Sportplatz. Die 20. Auflage des Kindersportfests des TSV Elektronik Gornsdorf fiel auch auf das Ende der Festwoche zum 825-jährigen Bestehen der Gemeinde Gornsdorf und zog Vereine der Region auf den Sportplatz am Wiesenweg. Hinzu kam das Jubiläum „100 Jahre...