Sowohl in der freien als auch in der klassischen Technik waren jeweils rund 100 Sportler am Start.
Sowohl in der freien als auch in der klassischen Technik waren jeweils rund 100 Sportler am Start. Bild: Robert Becker
Sowohl in der freien als auch in der klassischen Technik waren jeweils rund 100 Sportler am Start.
Sowohl in der freien als auch in der klassischen Technik waren jeweils rund 100 Sportler am Start. Bild: Robert Becker
Marienberg
Junger Biathlet läuft in Seiffen allen davon
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zahlreiche Wintersportler haben beim Spielzeugmacherlauf ihr Können auf Rollski unter Beweis gestellt. Sowohl in der klassischen als auch in der freien Technik gab es dabei den gleichen Sieger.

So etwas hat es beim Spielzeugmacherlauf noch nie gegeben. In der klassischen Technik war Arthur Bretschneider bei diesem Rollski-Rennen der Seiffener Sportwelt Preußler so schnell unterwegs, dass er im Ziel mehr als vier Minuten Vorsprung hatte. „Von ihm wird in der Zukunft bestimmt zu hören sein“, sagt Mitorganisatorin Bettina Preußler...
