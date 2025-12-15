Junger Erzgebirger startet erstmals bei Hallen-Enduro

Stollberg
Nach seinem Titelgewinn beim klassischen Enduro hat sich Kenny Riedel einen Schnupperkurs beim Extrem-Enduro gegönnt. Im kommenden Jahr will er noch eine Schippe drauflegen.
Nachdem Kenny Riedel in diesem Jahr endlich ein ziemlich sorgenfreies Enduro-Jahr genießen konnte und den Titel in der Klasse E1B der DMSB-Enduro-Meisterschaft, der zweiten Liga in der deutschen Enduro-Landschaft, feiern konnte, betrat er am vergangenen Samstag komplettes Neuland.
