Es ist vollbracht: Arne Becker bejubelt seinen erfolgreichen Weltmeister-Versuch. 200 kg drückte der Oberwiesenthaler bei der WM nach oben.
Es ist vollbracht: Arne Becker bejubelt seinen erfolgreichen Weltmeister-Versuch. 200 kg drückte der Oberwiesenthaler bei der WM nach oben.
Erfolg hat viele Eltern: Trainer Uwe Haase (l.) arbeitet seit 2019 mit Arne Becker zusammen. Und ohne Sponsoren wie Franziska Glück (Geschäftsführerin fiber-tech) wäre die Reise nicht möglich gewesen.
Erfolg hat viele Eltern: Trainer Uwe Haase (l.) arbeitet seit 2019 mit Arne Becker zusammen. Und ohne Sponsoren wie Franziska Glück (Geschäftsführerin fiber-tech) wäre die Reise nicht möglich gewesen.
In seiner Freizeit schaltet der Kraftsportler gerne beim Angeln ab. Der Leistungsgedanke ist aber auch da vorhanden, wie dieses Bild beweist.
In seiner Freizeit schaltet der Kraftsportler gerne beim Angeln ab. Der Leistungsgedanke ist aber auch da vorhanden, wie dieses Bild beweist.
Annaberg
Junger Kraftsportler aus Oberwiesenthal hat nach WM-Titel noch lange nicht genug
Von Frank Grunert
Der junge Kraftsportler Arne Becker hat den Titel bei der Junioren-WM im Bankdrücken gewonnen. Sein Erfolg in Durban markiert den Beginn einer ambitionierten Karriere bei den Männern. Wie geht es für ihn weiter?

Die Liste an erzgebirgischen Sportlern, die sich Weltmeister in ihrer Disziplin nennen dürfen, ist seit kurzem um einen Eintrag reicher. Denn Kraftsportler Arne Becker aus Oberwiesenthal hat seine beeindruckende Entwicklung vor kurzem bei der Weltmeisterschaft im Bankdrücken im südafrikanischen Durban mit dem Titel bei den Junioren gekrönt....
