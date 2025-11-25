Junger Kraftsportler aus Oberwiesenthal hat nach WM-Titel noch lange nicht genug

Annaberg
Der junge Kraftsportler Arne Becker hat den Titel bei der Junioren-WM im Bankdrücken gewonnen. Sein Erfolg in Durban markiert den Beginn einer ambitionierten Karriere bei den Männern. Wie geht es für ihn weiter?
Die Liste an erzgebirgischen Sportlern, die sich Weltmeister in ihrer Disziplin nennen dürfen, ist seit kurzem um einen Eintrag reicher. Denn Kraftsportler Arne Becker aus Oberwiesenthal hat seine beeindruckende Entwicklung vor kurzem bei der Weltmeisterschaft im Bankdrücken im südafrikanischen Durban mit dem Titel bei den Junioren gekrönt....
