Junger Motorradrennfahrer aus dem Erzgebirge rast auf dem Nürburgring aufs Podest

Gleich zweimal hat es Robin Siegert am vorletzten Rennwochenende des Northern Talent Cups in die Top Drei geschafft. Für den Lengefelder gab es aber trotzdem nur einen Pokal.

Als die Internationale Deutsche Motorrad-Meisterschaft am vergangenen Wochenende auf dem Nürburgring gastierte, war auch die auf die Moto3-Weltmeisterschaft abzielende Nachwuchsschule mit von der Partie. Gemeint ist der Northern Talent Cup (NTC), dessen Saison sich dem Ende neigt. Nach einer längeren Pause knüpfte Robin Siegert am vorletzten... Als die Internationale Deutsche Motorrad-Meisterschaft am vergangenen Wochenende auf dem Nürburgring gastierte, war auch die auf die Moto3-Weltmeisterschaft abzielende Nachwuchsschule mit von der Partie. Gemeint ist der Northern Talent Cup (NTC), dessen Saison sich dem Ende neigt. Nach einer längeren Pause knüpfte Robin Siegert am vorletzten...