Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hatte viel zu Feiern: Robin Siegert nach einem seiner vielen Podestplätze 2025.
Hatte viel zu Feiern: Robin Siegert nach einem seiner vielen Podestplätze 2025. Bild: Thorsten Horn
Hatte viel zu Feiern: Robin Siegert nach einem seiner vielen Podestplätze 2025.
Hatte viel zu Feiern: Robin Siegert nach einem seiner vielen Podestplätze 2025. Bild: Thorsten Horn
Zschopau
Junger Motorsportler aus dem Erzgebirge kommt seinem großen Ziel ein weiteres Stück näher
Von Thorsten Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Gewinn des Vize-Titels im Northern Talent Cup ist die Saison für Robin Siegert in die Verlängerung gegangen. 2026 will er Jagd auf den Titel machen und zudem in Spanien fahren.

Nun ist die Saison endgültig zu Ende. Nachdem Robin Siegert in seinem ersten nach seiner erfolgreichen Mini-Bike-Karriere auch im Northern Talent Cup (NTC) etwas überraschend auf Anhieb Vize-Meister im richtigen Straßenrennsport werden konnte, wurde er daraufhin zum Sichtungslehrgang für den im Rahmen etlicher europäischer Motorrad-Grand-Prix...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
09.09.2025
3 min.
Junger Motorradrennfahrer aus dem Erzgebirge rast auf dem Nürburgring aufs Podest
Freute sich über seinen Podestplatz: Robin Siegert.
Gleich zweimal hat es Robin Siegert am vorletzten Rennwochenende des Northern Talent Cups in die Top Drei geschafft. Für den Lengefelder gab es aber trotzdem nur einen Pokal.
Thorsten Horn
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
30.09.2025
3 min.
Motorsport: Junger Erzgebirger wird Vizemeister im Northern Talent Cup
Robin Siegert ist auch beim Saisonfinale cool geblieben.
Erfolgreiche Debüt-Saison für Robin Siegert: Mit zwei weiteren Podestplätzen hat sich der 14-jährige Lengefelder Platz 2 gesichert. Für 2026 winkt ihm ein großer Karriereschritt.
Thorsten Horn
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
Mehr Artikel