Kanonentreffen zum 500. Geburtstag: Sogar eine Europameisterin lässt es bei den Zschopauer Schützen krachen

Anlässlich eines großen Jubiläums hat der Schützenverein der Motorradstadt ein großes Programm auf die Beine gestellt. Dabei ging es laut zu – und zugleich auch prominent.

In schwarz-roter Uniform mit goldenen Knöpfen gibt Frank Krause den Befehl zum Laden, dann zum Zünden. Kurz darauf kracht es gewaltig, denn sieben historisch anmutende Kanonen werden abgefeuert. „Keine Angst, hier wird nur geböllert“, erklärt der Vogtländer von der Privilegierten Bürgerschützengesellschaft zu Reichenbach, der immer... In schwarz-roter Uniform mit goldenen Knöpfen gibt Frank Krause den Befehl zum Laden, dann zum Zünden. Kurz darauf kracht es gewaltig, denn sieben historisch anmutende Kanonen werden abgefeuert. „Keine Angst, hier wird nur geböllert“, erklärt der Vogtländer von der Privilegierten Bürgerschützengesellschaft zu Reichenbach, der immer...