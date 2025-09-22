Karate: Erzgebirger gewinnt Gold bei Europameisterschaft

Im Einzel lief es für Nils Fiedler noch nicht so richtig rund, doch mit dem Mixed-Team trumpfte der 21-Jährige später auf. Auch eine Vereinskollegin durfte sich über eine Medaille freuen.

Wer zu einer Europameisterschaft reist, der will dort auch etwas reißen. Nils Fiedler ist da keine Ausnahme. Eine Medaille im Einzel wollte der 21 Jahre alte Sportler vom Karateverein Bushido Stollberg aus Rumänien mitbringen. Damit wurde es zwar nichts – doch dafür durfte er sich über Gold im Mixed-Teamwettbewerb der Leistungsklasse freuen.