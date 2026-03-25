Kampfsportlerinnen vertreten das Erzgebirge meisterlich

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Ein Quartett des Stollberger Karate-Vereins Bushido hat bei der Sachsenmeisterschaft groß abgeräumt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und gibt Rückenwind für kommende Herausforderungen.
Vier Sportlerinnen, sechs Titel: Diese Ausbeute kann sich sehen lassen. Der Karateverein Bushido aus Stollberg kann genau diese Bilanz nach der Landesmeisterschaft in seine Chronik eintragen. „Ein bemerkenswertes Ergebnis“, findet nicht nur Trainer Andreas Baberske. „Es spiegelt die intensive Trainingsarbeit der vergangenen Monate wider.“
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