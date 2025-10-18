Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Pilsen durften sich Soey (links) uns Shayla Müller über je eine Bronzemedaille freuen.
In Pilsen durften sich Soey (links) uns Shayla Müller über je eine Bronzemedaille freuen. Bild: Andreas Baberske
In Pilsen durften sich Soey (links) uns Shayla Müller über je eine Bronzemedaille freuen.
In Pilsen durften sich Soey (links) uns Shayla Müller über je eine Bronzemedaille freuen. Bild: Andreas Baberske
Stollberg
Stollberger Karateka mit starken Leistungen auf internationalem Parkett
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei drei Turnieren hat ein Trio des Vereins Bushido insgesamt sieben Medaillen abgeräumt. Und die nächsten Höhepunkte stehen bereits vor der Tür.

Bei den Karatekämpfern des Vereins Bushido Stollberg geht es derzeit Schlag auf Schlag. Erst im September gewann mit Nils Fiedler ein Sportler des Vereins EM-Gold mit dem deutschen Mixed-Team, nun wanderten die nächsten Medaillen ins Erzgebirge. Bei drei Wettkämpfen erkämpften sich Stollberger Sportler sieben Plätze auf dem Podest. „Ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Umfrage: Mehrheit hält Bürgergeldreform für gerechter
Gerechter und gut – so finden viele Menschen einer Umfrage zufolge die neue Grundsicherung. (Symbolbild)
Strengere Regeln, härtere Sanktionen: Die neue Grundsicherung sorgt für Diskussionen. Laut einer Umfrage halten viele die Reform für gerechter – bei ihren Erwartungen sieht es aber anders aus.
17.09.2025
3 min.
Beim Nationenvergleich in Rumänien: Rochlitzer Karateka wachsen über sich hinaus
Die Mittelsachsen traten als Team Deutschland in Timișoara an.
Die Sportler des Karate-Stützpunktes Rochlitz haben auf internationaler Bühne viele Medaillen erkämpft. Zwei Athleten feierten dabei sogar Doppelerfolge.
Kai Dittrich
22.09.2025
3 min.
Karate: Erzgebirger gewinnt Gold bei Europameisterschaft
Nils Fiedler (r.) gewann alle seine drei Kämpfe im Mixed-Team.
Im Einzel lief es für Nils Fiedler noch nicht so richtig rund, doch mit dem Mixed-Team trumpfte der 21-Jährige später auf. Auch eine Vereinskollegin durfte sich über eine Medaille freuen.
Jürgen Werner
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
Mehr Artikel