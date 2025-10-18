Stollberger Karateka mit starken Leistungen auf internationalem Parkett

Bei drei Turnieren hat ein Trio des Vereins Bushido insgesamt sieben Medaillen abgeräumt. Und die nächsten Höhepunkte stehen bereits vor der Tür.

Bei den Karatekämpfern des Vereins Bushido Stollberg geht es derzeit Schlag auf Schlag. Erst im September gewann mit Nils Fiedler ein Sportler des Vereins EM-Gold mit dem deutschen Mixed-Team, nun wanderten die nächsten Medaillen ins Erzgebirge. Bei drei Wettkämpfen erkämpften sich Stollberger Sportler sieben Plätze auf dem Podest. „Ein...