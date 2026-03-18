Rochlitzer Karateka unter Sachsens Besten

Rochlitz
Die Sportler aus Mittelsachsen haben bei den Landesmeisterschaften 21 Medaillen abgeräumt. In den Teamwettbewerben schlossen sie sich mit Kämpfern aus anderen Vereinen zusammen.
Mit einer starken Mannschaftsleistung hat sich der Karate-Do Rochlitz bei den Sächsischen Meisterschaften eindrucksvoll präsentiert. Bei den Titelkämpfen in Schkeuditz belegte der Verein in der Medaillenwertung den vierten Platz. Insgesamt 21 Medaillen – darunter 11 Gold-, 4 Silber- und 3 Bronzemedaillen – standen am Ende für das Team zu...
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