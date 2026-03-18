MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Philipp Geiler, Moritz Friedel, Marvin Striesche und Lukas Krause (v. l.) waren im Team erfolgreich.
Philipp Geiler, Moritz Friedel, Marvin Striesche und Lukas Krause (v. l.) waren im Team erfolgreich. Foto: Ralf Ziezio/Verein
Philipp Geiler, Moritz Friedel, Marvin Striesche und Lukas Krause (v. l.) waren im Team erfolgreich.
Philipp Geiler, Moritz Friedel, Marvin Striesche und Lukas Krause (v. l.) waren im Team erfolgreich. Foto: Ralf Ziezio/Verein
Rochlitz
Rochlitzer Karateka unter Sachsens Besten
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sportler aus Mittelsachsen haben bei den Landesmeisterschaften 21 Medaillen abgeräumt. In den Teamwettbewerben schlossen sie sich mit Kämpfern aus anderen Vereinen zusammen.

Mit einer starken Mannschaftsleistung hat sich der Karate-Do Rochlitz bei den Sächsischen Meisterschaften eindrucksvoll präsentiert. Bei den Titelkämpfen in Schkeuditz belegte der Verein in der Medaillenwertung den vierten Platz. Insgesamt 21 Medaillen – darunter 11 Gold-, 4 Silber- und 3 Bronzemedaillen – standen am Ende für das Team zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.03.2026
4 min.
„Stumme Anrufe“: Darum warnt das LKA Sachsen jetzt vor dieser Masche
Wenn das eigene Handy klingelt, sich dann aber am anderen Ende niemand meldet, ist Vorsicht geboten.
Das Telefon klingelt, aber niemand ist dran, wenn man sich meldet. Das Landeskriminalamt Sachsen warnt: Oft sind diese Anrufe Teil einer mehrstufigen Betrugsmasche. So können sich Verbraucher dagegen schützen.
Jürgen Becker
15:38 Uhr
3 min.
Niedersachsens Linke weist Antisemitismus-Vorwurf zurück
Ein Beschluss der Linke Niedersachsen zum Nahostkonflikt sorgt für Diskussionen. (Archivbild)
Nach scharfer Kritik verteidigt Niedersachsens Linke ihren Beschluss zum Nahostkonflikt. Wie die Landeschefs das umstrittene Papier begründen.
08.12.2025
3 min.
Rochlitzer Karateka glänzen an der Atlantikküste
Zwei Bronzemedaillen gab es für die Rochlitzer Delegation in Portugal.
Zum Jahresabschluss gab es für die Kämpfer des Karate-Do Rochlitz in Portugal zwei Medaillen. Zuvor war eine Sportlerin bereits bei der Deutschen Hochschulmeisterschaft erfolgreich.
Valentin Leißner
14.01.2026
2 min.
Rochlitzer Karateka gewinnen zum Jahresauftakt in der Eifel dreimal Bronze
Noah Lehmann (l.) war am Nürburgring auch dabei.
Die Kämpfer des Karate-Do Rochlitz haben beim Rhein-Shiai am Nürburgring den ersten Test gegen die internationale Konkurrenz bestanden. Zuvor waren einige Sportler auch beim Bundestrainer.
Valentin Leißner
15:40 Uhr
4 min.
Insolvenz bei Hammer: Glauchauer Filiale macht dicht
Botschaft im Schaufenster: Die Glauchauer Hammer-Filiale wird schließen.
In der Hammer-Filiale im Glauchauer „Aue Center“ hat der Räumungsverkauf begonnen. Das Geschäft wird geschlossen. Wie es mit den Mitarbeitern und dem Ladengeschäft weiter gehen soll, ist noch offen.
Stefan Stolp
11:30 Uhr
2 min.
Mauritius-Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet
Die Mauritius-Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet.
Die alteingesessene Brauerei hat beim Amtsgericht Insolvenz angemeldet. Erst kürzlich war die Firma mit einem neuen Bier für die Handelskette Rewe an den Start gegangen.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel