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Im Halbfinale traf Lilly Leißner (r.) auf die Weltranglisten-14. Anastasiia Semenenko.
Im Halbfinale traf Lilly Leißner (r.) auf die Weltranglisten-14. Anastasiia Semenenko. Foto: Ralf Ziezio/Verein
Im Halbfinale traf Lilly Leißner (r.) auf die Weltranglisten-14. Anastasiia Semenenko.
Im Halbfinale traf Lilly Leißner (r.) auf die Weltranglisten-14. Anastasiia Semenenko. Foto: Ralf Ziezio/Verein
Rochlitz
Rochlitzer Karatetrainer stolz: „Es war der beste Kampf ihrer Karriere“
Von Valentin Leißner
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Bei der Deutschen Meisterschaft der Leistungsklasse hat Lilly Leißner eine Medaille knapp verpasst. Zuvor kämpfte sie sich furios bis in die nationale Spitze.

Für vier Sportler des Karate-Do Rochlitz stand am vergangenen Wochenende bereits ein erster Saisonhöhepunkt auf dem Programm. In Ingolstadt traf sich die Elite bei den Deutschen Meisterschaften der Leistungsklasse. Dafür hatten sich Selina Fabian (-55 Kilogramm), Vanessa Schaller (+68 kg), Dustin Striesche (-60 kg) sowie Lilly Leißner (-61 kg)...
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