Rochlitzer Karatetrainer stolz: „Es war der beste Kampf ihrer Karriere“

Rochlitz
Bei der Deutschen Meisterschaft der Leistungsklasse hat Lilly Leißner eine Medaille knapp verpasst. Zuvor kämpfte sie sich furios bis in die nationale Spitze.
Für vier Sportler des Karate-Do Rochlitz stand am vergangenen Wochenende bereits ein erster Saisonhöhepunkt auf dem Programm. In Ingolstadt traf sich die Elite bei den Deutschen Meisterschaften der Leistungsklasse. Dafür hatten sich Selina Fabian (-55 Kilogramm), Vanessa Schaller (+68 kg), Dustin Striesche (-60 kg) sowie Lilly Leißner (-61 kg)...
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