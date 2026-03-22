Karriereende: Olympiasiegerin aus dem Erzgebirge gibt Zeitpunkt bekannt

Bereits Ende vergangenen Jahres hat Katharina Hennig Dotzler verkündet, dass die Olympischen Spiele in Italien ihre letzten sein werden. Nun äußert sich die Erzgebirgerin auch zum Ende ihrer erfolgreichen Karriere.

Nun steht es fest: Langläuferin Katharina Hennig Dotzler hat entschieden, wann ihre außergewöhnliche Karriere zu Ende geht. Am Samstagabend verkündete sie den Termin in den sozialen Netzwerken im Internet. In der gleichen Nachricht kündigte die Erzgebirgerin auch an, die Weltcup-Saison vor dem abschließenden 20-Kilometer-Massenstart im... Nun steht es fest: Langläuferin Katharina Hennig Dotzler hat entschieden, wann ihre außergewöhnliche Karriere zu Ende geht. Am Samstagabend verkündete sie den Termin in den sozialen Netzwerken im Internet. In der gleichen Nachricht kündigte die Erzgebirgerin auch an, die Weltcup-Saison vor dem abschließenden 20-Kilometer-Massenstart im...