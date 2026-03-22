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Ihr größter Erfolg: Mit Victoria Carl (r.) gewann Katharina Hennig in einem legendären Rennen Gold im Teamsprint bei den Olympischen Spielen 2022.
Ihr größter Erfolg: Mit Victoria Carl (r.) gewann Katharina Hennig in einem legendären Rennen Gold im Teamsprint bei den Olympischen Spielen 2022. Foto: Angelika Warmuth/dpa
Ihr größter Erfolg: Mit Victoria Carl (r.) gewann Katharina Hennig in einem legendären Rennen Gold im Teamsprint bei den Olympischen Spielen 2022.
Ihr größter Erfolg: Mit Victoria Carl (r.) gewann Katharina Hennig in einem legendären Rennen Gold im Teamsprint bei den Olympischen Spielen 2022. Foto: Angelika Warmuth/dpa
Annaberg
Karriereende: Olympiasiegerin aus dem Erzgebirge gibt Zeitpunkt bekannt
Redakteur
Von Sandra Häfner
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Bereits Ende vergangenen Jahres hat Katharina Hennig Dotzler verkündet, dass die Olympischen Spiele in Italien ihre letzten sein werden. Nun äußert sich die Erzgebirgerin auch zum Ende ihrer erfolgreichen Karriere.

Nun steht es fest: Langläuferin Katharina Hennig Dotzler hat entschieden, wann ihre außergewöhnliche Karriere zu Ende geht. Am Samstagabend verkündete sie den Termin in den sozialen Netzwerken im Internet. In der gleichen Nachricht kündigte die Erzgebirgerin auch an, die Weltcup-Saison vor dem abschließenden 20-Kilometer-Massenstart im...
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Erschienen am: 22.03.2026 | 20:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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