Annaberg
Beim Skilanglauf über 50 Kilometer klassisch greift sich Dariya Neprjajewa die frisch präparierten Ski von Katharina Hennig Dotzler, die Neunte wird. Das Technikerteam musste blitzschnell reagieren.
Wer am Sonntag die Fernsehbilder des abschließenden Skilanglaufs über 50 Kilometer klassisch bei den Frauen verfolgt hatte, der ist vielleicht schnell stutzig geworden. Bei dieser Disziplin dürfen die Athletinnen während des Rennens einen Skiwechsel vornehmen. Als jedoch gut zur Hälfte der Strecke die Russin Dariya Neprjajewa (Startnummer 14)...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 22.02.2026 | 12:08 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG