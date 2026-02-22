MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Katharina Hennig Dotzler absolvierte am Sonntag ihr letztes olympisches Rennen ihrer Karriere. Es wird ihr in Erinnerung bleiben.
Katharina Hennig Dotzler absolvierte am Sonntag ihr letztes olympisches Rennen ihrer Karriere. Es wird ihr in Erinnerung bleiben. Bild: Daniel Karmann/dpa
Katharina Hennig Dotzler absolvierte am Sonntag ihr letztes olympisches Rennen ihrer Karriere. Es wird ihr in Erinnerung bleiben.
Katharina Hennig Dotzler absolvierte am Sonntag ihr letztes olympisches Rennen ihrer Karriere. Es wird ihr in Erinnerung bleiben. Bild: Daniel Karmann/dpa
Annaberg
Olympia kurios: Russin „klaut“ die Ersatz-Ski von Katharina Hennig Dotzler aus dem Erzgebirge
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Skilanglauf über 50 Kilometer klassisch greift sich Dariya Neprjajewa die frisch präparierten Ski von Katharina Hennig Dotzler, die Neunte wird. Das Technikerteam musste blitzschnell reagieren.

Wer am Sonntag die Fernsehbilder des abschließenden Skilanglaufs über 50 Kilometer klassisch bei den Frauen verfolgt hatte, der ist vielleicht schnell stutzig geworden. Bei dieser Disziplin dürfen die Athletinnen während des Rennens einen Skiwechsel vornehmen. Als jedoch gut zur Hälfte der Strecke die Russin Dariya Neprjajewa (Startnummer 14)...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 22.02.2026 | 12:08 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
22.02.2026
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
23.02.2026
3 min.
Schulabschlüsse in Mittelsachsen: Oberschulen und Gymnasien im Vergleich
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Knapp 2480 Viertklässler in Mittelsachsen haben eine Bildungsempfehlung erhalten. Bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kriterium könnte der Lernerfolg sein.
Jan Leißner
14:30 Uhr
4 min.
Wechselfehler im Langlauf: "Für die Geschichtsbücher"
Darija Neprjajeva (l) nahm während des Olympia-Rennens versehentlich die Ski von Katharina Hennig Dotzler.
Viel kurioser hätte die Olympia-Karriere von Katharina Hennig Dotzler nicht enden können. Eine Russin läuft versehentlich mit ihren Skiern weg. Wie reagiert die einzige deutsche Starterin?
Thomas Eßer, dpa
07.02.2026
4 min.
Olympia: Erzgebirgerin Katharina Hennig Dotzler und der Beton in den Oberschenkeln
Enttäuscht verließ Langläuferin Katharina Hennig Dotzler am Samstag das Skistadion in Tesero.
Für die Langläuferin verlief der Auftakt in die Winterspiele am Samstag nicht wie erhofft. Wo sie die Ursachen dafür sah und warum sie den Kopf nicht in den Sand stecken wird.
Anika Zimny
23.02.2026
2 min.
Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster: Neue Infos zu den geplanten Bürgerentscheiden
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (links) und Bad Brambachs Amtsverweser Torsten Schnurre.
Der Zeitplan für eine mögliche Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster in diesem Jahr ändert sich. Was die nächsten Schritte sind.
Ronny Hager
Mehr Artikel