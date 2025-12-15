Kegler aus dem Erzgebirge mit Licht und Schatten am Jahresende

Aue
Trotz starker Solisten haben die Senioren aus Zschorlau in der 2. Verbandsliga eine Überraschung verpasst. Das Derby auf Bezirksebene ging an Aufsteiger Breitenbrunn.
Trotz zwei Ergebnissen jenseits der 600er-Marke unterlagen die Seniorenkegler des ESV Zschorlau in der 2. Verbandsliga in Markranstädt mit 3:5 (3360:3522). Wolfgang Beyer eröffnete mit 621 und dem ersten Punkt. Die folgenden drei Duelle gingen verloren. Stephan Thomalla (525) und Jens Warschau (600) schafften Ergebniskosmetik. Nach der Hinrunde...
