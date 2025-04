Kein Aprilscherz: Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge fahren zum Finale nach Berlin

Das fünfte Spiel wird alles entscheiden: Diesen Dienstag ermitteln Schönheide und FASS den Meister der Regionalliga Ost. Einen Vorgeschmack darauf, wie eng der Kampf um den Titel ist, gab es am Sonntag im Erzgebirge.

Die Schönheider Wölfe treiben es diese Saison auf die Spitze. „Wir haben uns dieses fünfte und alles entscheidende Spiel gewünscht“, sagt Coach Sven Schröder. „Jetzt heiß es: Gut essen und gut schlafen – und auf nach Berlin.“ Der Eishockey-Regionalligist aus dem Erzgebirge hat am Sonntag mit einem Heimsieg in der „Best of...