Klassenerhalt in Reichweite: Tischtennis-Oberligist Gornsdorf beendet starke Hinrunde mit Auswärtssieg in Leipzig

Bei der SG Clara Zetkin setzten sich die Erzgebirger klar mit 7:3 durch. Und das, obwohl ein wichtiger Akteur fehlte.

In ihrer Mission Klassenerhalt in der Oberliga Mitte haben die Tischtennisspieler des TSV Elektronik Gornsdorf in der Hinrunde bereits gute Vorarbeit geleistet. Nach der Hälfte der Saison steht Platz vier im Zehnerfeld zu Buche, der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt fünf, der auf einen direkten Abstiegsplatz sogar sieben Punkte.