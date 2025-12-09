Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Vier Siege und zwei Remis haben die Gornsdorfer in der Hinrunde geholt.
Vier Siege und zwei Remis haben die Gornsdorfer in der Hinrunde geholt. Bild: Symbolbild/saintho - stock.adobe.com
Stollberg
Klassenerhalt in Reichweite: Tischtennis-Oberligist Gornsdorf beendet starke Hinrunde mit Auswärtssieg in Leipzig
Redakteur
Von Jürgen Werner
Bei der SG Clara Zetkin setzten sich die Erzgebirger klar mit 7:3 durch. Und das, obwohl ein wichtiger Akteur fehlte.

In ihrer Mission Klassenerhalt in der Oberliga Mitte haben die Tischtennisspieler des TSV Elektronik Gornsdorf in der Hinrunde bereits gute Vorarbeit geleistet. Nach der Hälfte der Saison steht Platz vier im Zehnerfeld zu Buche, der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt fünf, der auf einen direkten Abstiegsplatz sogar sieben Punkte.
