Knapp 100 Teilnehmer trotzen der Hitze beim 16. Oelsnitzer Lauftag

Eine Stollbergerin gewann erstmals den 10-Kilometer-Lauf. Für sie ist der Sport ein Ausgleich zur Arbeit. Der Sieger bei den Männern war am Vortag noch bei einem anderen Wettkampf am Start.

Sommerliche Temperaturen haben die Läufer beim 16. Oelsnitzer Lauftag begleitet, der am Sonntag zum dritten Mal auf dem Gelände an der Vaterlandsgrube in Oelsnitz ausgetragen worden ist. In Summe waren es knapp 100 Teilnehmer. „Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von gut 20“, sagte Stephan Schmidt vom Vorstand des Laufclubs...