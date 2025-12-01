Krimi gegen Dresden: Oberliga-Handballer aus dem Erzgebirge siegen in letzter Minute

Stollberg
Fast die gesamte Spielzeit rannten die Zwönitzer zuhause einem Rückstand hinterher. Auch die Frauen in der Verbandsliga siegten – und das souverän.
In ihrem letzten Heimspiel vor der Weihnachtspause haben die Oberliga-Handballer des Zwönitzer HSV einen Last-Minute-Sieg eingefahren. Beim 30:29 (13:16) gegen den HSV Dresden konnten die Erzgebirger erst in der Schlussviertelstunde ihre im Vergleich zum Gegner etwas breitere Bank nutzen, um die bis dahin nahezu durchgängigen Rückstände noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.