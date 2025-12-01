Krimi gegen Dresden: Oberliga-Handballer aus dem Erzgebirge siegen in letzter Minute

Fast die gesamte Spielzeit rannten die Zwönitzer zuhause einem Rückstand hinterher. Auch die Frauen in der Verbandsliga siegten – und das souverän.

In ihrem letzten Heimspiel vor der Weihnachtspause haben die Oberliga-Handballer des Zwönitzer HSV einen Last-Minute-Sieg eingefahren. Beim 30:29 (13:16) gegen den HSV Dresden konnten die Erzgebirger erst in der Schlussviertelstunde ihre im Vergleich zum Gegner etwas breitere Bank nutzen, um die bis dahin nahezu durchgängigen Rückstände noch...