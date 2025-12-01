Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Miroslaw Jahn machte mit seinem Treffer zum 30:28 den Sieg der Zwönitzer gegen Dresden perfekt.
Miroslaw Jahn machte mit seinem Treffer zum 30:28 den Sieg der Zwönitzer gegen Dresden perfekt. Bild: Ralf Wendland
Miroslaw Jahn machte mit seinem Treffer zum 30:28 den Sieg der Zwönitzer gegen Dresden perfekt.
Miroslaw Jahn machte mit seinem Treffer zum 30:28 den Sieg der Zwönitzer gegen Dresden perfekt. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Krimi gegen Dresden: Oberliga-Handballer aus dem Erzgebirge siegen in letzter Minute
Von Ralf Beckmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast die gesamte Spielzeit rannten die Zwönitzer zuhause einem Rückstand hinterher. Auch die Frauen in der Verbandsliga siegten – und das souverän.

In ihrem letzten Heimspiel vor der Weihnachtspause haben die Oberliga-Handballer des Zwönitzer HSV einen Last-Minute-Sieg eingefahren. Beim 30:29 (13:16) gegen den HSV Dresden konnten die Erzgebirger erst in der Schlussviertelstunde ihre im Vergleich zum Gegner etwas breitere Bank nutzen, um die bis dahin nahezu durchgängigen Rückstände noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
01.12.2025
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
25.11.2025
3 min.
Handballerinen aus dem Erzgebirge drehen Match und gewinnen gegen den Tabellenführer
Die Zwönitzer Handballerinnen, hier ein Bild mit Christin Viehweger am Ball aus einer früheren Begegnung, drehten das Spiel in Limbach-Oberfrohna und gewannen ein spannendes Duell.
Die Zwönitzerinnen fügen dem Team aus Limbach-Oberfrohna die erste Saisonniederlage zu. Die Männer müssen stark ersatzgeschwächt antreten.
Ralf Beckmann
10.11.2025
4 min.
Handball: Heimpleite für erzgebirgisches Team nach Blackout gegen Vogtländer
Mit sechs Treffern war Max Briest nach Malte Bree zweitbester Torschütze seiner Zwönitzer gegen Plauen-Oberlosa II.
Beim 28:35 trafen die Gäste aus Plauen-Oberlosa II ab der 35. Minute zehnmal in Serie und entschieden auf die Weise die Partie gegen die Zwönitzer. Jubeln durften dagegen die Frauen in der Verbandsliga, die es gegen die DHfK richtig krachen ließen.
Ralf Beckmann
Mehr Artikel