Krimi mit Happy End: Jahresabschluss wird für Zschopauer Volleyballer zum Spiegelbild der bisherigen Regionalliga-Saison

Zunächst hatten die Motorradstädter mit dem GSVE Delitzsch II so ihre Probleme. Am Ende durften die Gastgeber aber dann doch jubeln, was enorm wichtig für die Tabelle war.

Nach schwachem Start zeigte die Leistungskurve nach oben, ehe sich Licht und Schatten dann doch wieder abwechselten: So wie die gesamte Hinrunde in der Regionalliga Ost ist für die Zschopauer Volleyballer auch das letzte Heimspiel des Jahres gelaufen. Gegen den GSVE Delitzsch II hatten die VC-Männer zunächst mächtig Probleme, fanden aber nach...