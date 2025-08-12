Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kevin Reim von der WSG Schwarzenberg-Wildenau ist bei der deutschen Meisterschaft Fünfter geworden.
Kevin Reim von der WSG Schwarzenberg-Wildenau ist bei der deutschen Meisterschaft Fünfter geworden.
Aue
Kugelstoßer aus dem Erzgebirge schreibt in Dresden Vereinsgeschichte
Von Anna Neef
Leichtathlet Kevin Reim von der WSG Schwarzenberg-Wildenau hat bei der deutschen Meisterschaft Rang 5 belegt. Seine aktuelle Bestleistung wäre sogar Bronze wert gewesen.

Seine nächste Station ist der Thumer Werfertag an diesem Freitag. Doch vorher hat sich Kevin Reim noch einen wichtigen Eintrag in der Vereinschronik der WSG Schwarzenberg-Wildenau gesichert. Mit Platz 5 bei der deutschen Meisterschaft avanciert der Kugelstoßer zum bisher erfolgreichsten Athleten in der Geschichte der Wohnsportgemeinschaft.
