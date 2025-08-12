Kugelstoßer aus dem Erzgebirge schreibt in Dresden Vereinsgeschichte

Leichtathlet Kevin Reim von der WSG Schwarzenberg-Wildenau hat bei der deutschen Meisterschaft Rang 5 belegt. Seine aktuelle Bestleistung wäre sogar Bronze wert gewesen.

Seine nächste Station ist der Thumer Werfertag an diesem Freitag. Doch vorher hat sich Kevin Reim noch einen wichtigen Eintrag in der Vereinschronik der WSG Schwarzenberg-Wildenau gesichert. Mit Platz 5 bei der deutschen Meisterschaft avanciert der Kugelstoßer zum bisher erfolgreichsten Athleten in der Geschichte der Wohnsportgemeinschaft.