Kultmaschine von 1976 findet neues Zuhause im Zschopauer Enduro-Museum

Das Deutsche Enduro Museum präsentiert eine einmalige Sammlung der Geländesportgeschichte. Die Hercules-Sachs mit ihrem Wankel-GS-Kreiskolben-Motor ist ein faszinierendes Exponat. Die Maschine erzählt von einer Zeit, als Innovationen noch Wagnisse waren.

Das Deutsche Enduro Museum in Zschopau, das sich der Geschichte des Motorrad-Geländesports von 1913 bis heute widmet, hat schon einige spannende Exponate gezeigt. Seit diesem Jahr beherbergt es eine weitere Rarität: Der Prototyp der Hercules-Sachs mit Wankel-GS-Kreiskolben-Motor. Mit der fuhr Kurt Fischer bei den Six Days 1976 in Österreich...