Kutschen-Parade bei Pferdeturnier im Erzgebirge

Die Jubiläumsfeier geht weiter: Der Reit- und Fahrverein Weißbach feiert sein 50-jähriges Bestehen mit einem zweiten Turnier.

Zwei Wochen nach dem Reitturnier findet in Weißbach am Wochenende Teil 2 der Reiter-Festspiele im Amtsberger Ortsteil statt. Am Samstag und Sonntag haben auf dem Reitareal am Filialweg die Kutschen ihren großen Auftritt, wenn der Reit- und Fahrverein Weißbach das Fahrturnier ausrichtet. Am Samstag steht ab 9 Uhr das Dressur- und Kegelfahren im...