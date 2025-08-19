Läufer durchqueren historischen Eisenbahntunnel im Erzgebirge

Der Schwarzenberger Edelweißlauf hat das Dutzend voll gemacht. 358 Starter waren fast 100 mehr als noch im Vorjahr. Die Strahlkraft steigt also offenbar.

Laufen, wo andere flanieren: Der Schwarzenberger Edelweißlauf hat am Wochenende seine 12. Auflage erlebt. Besonderheit ist die Kulisse mit historischer Altstadt und dem alten Eisenbahntunnel. 102,3 Meter lang ist dieser und gilt auf der Strecke als Markenzeichen. Das spricht sich offenbar herum, denn die Ausrichter vom Läuferbund Schwarzenberg...