Landesliga: Auer Fußballerinnen fahren gegen Rotation Leipzig ihren vierten Sieg in Folge ein

Aue
Beim 3:1 gegen Rotation Leipzig präsentierten sich die Erzgebirgerinnen vorn effizient und hinten sicher. Auch der Trainer war zufrieden.
Der Saisonstart war nicht berauschend, doch inzwischen läuft es bei den Landesliga-Fußballerinnen des FC Erzgebirge Aue richtig rund. Mit 3:1 setzten sich die Erzgebirgerinnen am Sonntag zuhause gegen die SG Rotation Leipzig durch – der vierte Sieg in Serie.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.