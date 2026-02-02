Leichtathleten aus dem Erzgebirge glänzen in der Halle

Stollberg
Der TSV Gornsdorf stellt einen Regionalmeister im Kugelstoßen. Und auch über 800 Meter war eine Läuferin des Vereins flott unterwegs.
9,71 Meter haben in den Reihen des TSV Elektronik Gornsdorf großen Jubel ausgelöst. Mit dieser Weite hat sich Kugelstoßer Alexander Arnold (AK 13) bei der Regionalmeisterschaft im dritten Versuch den Titel gesichert. Das drei Kilogramm schwere Sportgerät hatte er noch nie auf diese Weite befördert. Persönliche Bestleistung, Sieg und...
