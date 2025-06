Lengefelder Nachwuchs-Rennfahrer freut sich auf sein erstes Heimrennen

Im grenznahen Most gastiert an diesem Wochenende die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft. Mittendrin im Geschehen ist auch Robin Siegert.

An diesem Wochenende steht für Robin Siegert das erste seiner beiden Heimspiele im Rahmen des Northern Talent Cup (NTC) auf dem Programm. Im nordböhmischen Most möchte der 14-jährige Lengefelder möglichst nahtlos an seinen Premierensieg in der auf die Moto3-Weltmeisterschaft abzielenden Nachwuchsschule anknüpfen. „In Most konnte ich vor...